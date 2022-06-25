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​Овечкина после гола провели с поля овациями – видео видео

25 Июня 2022 • 20:33 Комментировать

Александр Овечкин в субботу вывел «Динамо» на товарищеский матч против «Амкала» в качестве капитана. Известный хоккеист не затерялся на футбольном поле – ему даже удалось забить гол. Овечкин точно пробил в нижний угол после передачи от Фёдора Смолова.

После гола Александр Овечкин был заменён. Зрители на стадионе провели хоккеиста овациями. Соответствующее видео пресс-служба «Динамо» опубликовала в клубном телеграм-канале.

 

Следить за дальнейшим развитием событий в матче «Динамо» - «Амкал» можно в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

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Динамо Москва Александр Овечкин
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