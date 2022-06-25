​Овечкин забил гол за «Динамо»

Субботним вечером «Динамо» и «Амкал» проводят товарищеский матч. Московской команде удалось забить быстрый гол. Его автором стал Александр Овечкин – известный хоккеист, который подписал с «бело-голубыми» контракт на одну игру.

Александр Овечкин с левой ноги в касание пробил в правый нижний угол после эффектной передачи от Фёдора Смолова.

Отметим, что Александр Овечкин вывел «Динамо» на поле с капитанской повязкой.

Следить за игрой между «Динамо» и «Амкалом» во всех подробностях можно на LiveResult, где проходит прямая текстовая трансляция.