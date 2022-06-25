​Маслов сыграл за «Спартак» впервые за 13 месяцев

«Спартак» в субботу в закрытом режиме провёл матч против «Алании». Игра завершилась со счётом 2:2, причём все голы команды забили в первом тайме. В составе «красно-белых» дублем отметился нападающий Куинси Промес.

На официальном сайте «Спартака» отмечается, что на поле выходил защитник Павел Маслов. В последний раз он играл за «красно-белых» ещё в мае 2021 года. Позже футболист получил травму, от которой долгое время восстанавливался.

Отметим, что «Спартак» проводил первый матч под руководством Гильермо Абаскаля. Он стал главным тренером команды после ухода Паоло Ваноли.