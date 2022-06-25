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​Овечкин не попал по мячу на разминке – видео видео

25 Июня 2022 • 19:57 Комментировать

Александр Овечкин, известный хоккеист, дебютирует за «Динамо» после подписания контракта на один матч. В субботу москвичи играют против «Амкала» в товарищеском поединке.

Во время разминки Александр Овечкин пытался нанести удар по воротам в касание после передачи справа, но банально промахнулся по мячу. Посмотреть на попытку удара в исполнении Овечкина можно на видео ниже.

 

Следить за развитием событий в игре «Динамо» - «Амкал» можно в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult. Напомним, что Александр Овечкин будет капитаном московской команды в этом матче.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Александр Овечкин
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