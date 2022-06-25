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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» объявил состав на матч с «Сочи»

25 Июня 2022 • 19:27 Комментировать

«Зенит» в субботу проведёт поединок против «Сочи» в рамках Кубка Pari Премьер. Пресс-служба чемпиона России опубликовала стартовый состав команды на эту игру. В него вошли следующие футболисты:

Одоевский, Сантос, Чистяков, Адамов, Круговой, Сутормин, Кузяев, Клаудиньо, Малком, Мостовой, Сергеев.

Битва между «Сочи» и «Зенитом» стартует в момент, когда стрелки часов в Москве покажут 20:00. Следить за ходом игры во всех красках можно будет в текстовой трансляции на страницах LiveResult.

Добавим, что «Зенит» и «Сочи» готовятся к старту нового сезона. Первый тур РПЛ пройдёт в средине июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит
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