​«Динамо» объяснило отсутствие Грулёва, Шиманьски и ещё 5 игроков

В субботу «Динамо» будет противостоять «Амкалу» - команды проведут товарищеский матч. Огласив стартовый состав с Александром Овечкиным в роли капитана, «бело-голубые» рассказали и об отсутствующих футболистах.

Так, Вячеслав Грулёв отправился в роддом – у футболиста родилась дочка. Себастиан Шиманьски и Гильермо Варела получили отдых из-за игр за сборные. Что до Романа Евгеньева, Диего Ласкальта, Клинтона Нжи и Николы Моро, то они не сыграют из-за соответствующего решения тренеров и медиков «бело-голубых».

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