​«Динамо» объявило состав с капитаном Овечкиным

В субботу вечером «Динамо» проведёт товарищеский поединок против «Амкала». Пресс-служба «бело-голубых» огласила стартовый состав команды на эту встречу. С первых минут на поле выйдет хоккеист Александр Овечкин, подписавший контракт c «динамовцами» на один матч. Он же выведет команду с повязкой капитана.

Полностью состав московского «Динамо» выглядит так:

Шунин, Скопинцев, Сазонов, Бальбуэна, Паршивлюк, Гагнидзе, Захарян, Лесовой, Макаров, Смолов, Овечкин.

Следить за матчем «Динамо» - «Амкал» можно будет в текстовой трансляции на страницах LiveResult.