​В «Сочи» допустили трансфер Касьерры в «Зенит»

В летнее трансферное окно 25-летний форвард Матео Касьерра может сменить «Сочи» на «Зенит». Комментарий на этот счёт дал Дмитрий Рубашко, занимающий должность генерального директора сочинского клуба.

«Вероятность перехода есть», - сказал Рубашко ТАСС, отметив при этом, что не хочет комментировать появляющиеся в прессе слухи.

Матео Касьерра переходил в «Сочи» в конце прошлого лета. В РПЛ нападающий провёл 22 матча. На его счету 14 голов и шесть результативных передач на партнёров.

Добавим, что «Сочи» в прошлом сезоне занял в РПЛ второе место. При этом российские клубы в еврокубках не выступят из-за санкций УЕФА.