​Овечкин будет капитаном «Динамо» в субботнем матче

Известный хоккеист Александр Овечкин готовится дебютировать в футболе после подписания контракта с любимым «Динамо» на один матч. В субботу вечером Овечкин сыграет против «Амкала» в товарищеском поединке.

Пресс-служба «Динамо» сообщила о том, что Овечкин в этот вечер будет капитаном команды. Очевидно, что Александр окажется в стартовом составе «бело-голубых».

Добавим, что Александр Овечкин сыграет за «Динамо» с третьим номером на футболке. Он выйдет на поле в золотистых бутсах с фамилией Франческо Тотти на их задней части.

Следить за игрой «Динамо» - «Амкал» можно будет в текстовой трансляции.