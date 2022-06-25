«Динамо» перенесло начало матча с «Амкалом», в котором дебютирует Овечкин

Пресс-служба «Динамо» сообщила о том, что начало товарищеского матча «Динамо» - «Амкал» перенесено.

«Погода вносит свои коррективы, поэтому, чтобы гостям «ВТБ Арены» и участникам встречи было комфортно, время начала игры было изменено», — говорится в сообщении.

Таким образом, начало матча перенесено с 19:00 на 20:00 мск. Напомним, в этом матче примет участие хоккеист «Вашингтона Кэпиталз» Александр Овечкин, который даже подписал контракт с «Динамо», чтобы принять участие в товарищеском матче.

Стоит отметить, что прямую трансляцию будет вести сообщество ВКонтакте «Динамо». А за текстовой трансляцией следить можно здесь.