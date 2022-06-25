​Юри Алберто вычеркнул «Зенит» в соцсетях

Всё идёт к тому, что Юри Алберто покинет «Зенит» в ближайшее время. Бразильский футболист вычеркнул упоминание о своей принадлежности к питерскому клубу в социальных сетях.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Юри Алберто может перебраться в «Коринтианс», а в обратном направлении проследуют Иван и Густаво Мантуан.

Юри Алберто переходил в «Зенит» в зимнее трансферное окно. С тех пор за «сине-бело-голубых» бразильский нападающий провёл 15 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 4 результативных паса на партнёров.

Напомним, что «Зенит» в новом сезоне не выступит в Лиге чемпионов из-за санкций УЕФА.