Стало известно, сколько Сарвели будет зарабатывать в «Сочи»

Журналисты узнали зарплату новичка «Сочи» Владислава Сарвели.

Согласно данным «РБ Спорта», 24-летний нападающий будет зарабатывать в новой команде около 4,5 млн евро. Напомним, накануне «Сочи» объявил о трансфере Сарвели из «Крыльев Советов». Российские СМИ сообщали о том, что южане выкупили футболиста за прописанную в контракте сумму отступных.

Таким образом, 25-летний форвард будет зарабатывать в «Сочи» 4,5 млн рублей в месяц или чуть больше 54 миллионов рублей в год [по нынешнему курсу ЦБ это около 1 млн евро].

Сарвели защищал цвета «Крыльев Советов» с 2020 года. В прошедшем сезоне-2021/22 он забил девять мячей в РПЛ.