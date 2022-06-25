​Овечкин проведёт матч за «Динамо» в бутсах с фамилией Тотти

В субботу вечером «Динамо» проведёт товарищеский матч с «Амкалом». В этой игре на поле выйдет известный российский хоккеист Александр Овечкин. Он, поклонник «бело-голубых», подписал с клубом контракт на один матч.

В своём телеграм-канале «Динамо» показало обувь, в которой Овечкин выйдет на поле. Хоккеист сыграет в золотистых бутсах с фамилией Франческо Тотти в задней их части.

Франческо Тотти, как известно, всю свою карьеру провёл в римской «Роме».

Трансляция матча «Динамо» - «Амкал» в текстовом формате пройдёт на страницах портала LiveResult. Игра стартует в 19:00 по московскому времени.