​«Спартак» отреагировал на уход Глушенкова

Полузащитник Максим Глушенков в субботу стал полноценным представителем «Крыльев Советов», подписав контракт. Ранее футболист выступал за самарский клуб в аренде – права на него принадлежали «Спартаку».

«Красно-белые» сделали публикацию в своём телеграм-канале по случаю ухода Максима Глушенкова. Клуб подвёл итог выступлений игрока в своих рядах – Глушенков провёл за «Спартак» 11 матчей. Также москвичи пожелали Глушенкову удачи.

Добавим, что в прошлом сезоне «Крылья Советов» заняли восьмое место в чемпионате России.