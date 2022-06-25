​У Кубка РПЛ есть три спонсорских предложения

Вопрос о том, будет ли организован Кубок РПЛ, до конца не закрыт. Ранее появлялась информация о проблемах с финансированием потенциального турнира, однако журналист Константин Алексеев в своём телеграм-канале «Alexeev ньюс» поделился другими данными, ссылаясь на представителя рабочей группы Кубка РПЛ.

Так, у Кубка РПЛ или просто Кубка лиги есть сразу три спонсорских предложения, каждое из которых измеряется миллиардами рублей. Судя по всему, речь идёт о «Телеспорте», крупной IT-компании и букмекерской компании.

Подчёркивается, что если Кубок РПЛ не будет создан, то причины скорее будут политическими, а не финансовыми.

Напомним, что российские клубы в новом сезоне не выступят в европейских турнирах.