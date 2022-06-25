Бывший нападающий «Рубина» рад, что Дзюба не стал игроком «Црвены Звезды»

Экс-форвард «Рубина» и сборной Сербии Саво Милошевич отреагировал на новости о том, что Артём Дзюба мог перейти в «Црвену Звезду».

«Переход Дзюбы был бы хорош для «Црвены», но я не люблю их, потому что всю жизнь отдал «Партизану». Отлично, что все-таки они не стали его подписывать», — сказал Милошевич Sport24.

Футболист добавил, что, вероятнее всего, переход Дзюбы в «Црвену Звезду» сорвался из-за финансовых желаний футболиста, которые сербский клуб не смог исполнить. Милошевич добавил, что Дзюба мог бы оставить своё имя в чемпионате Сербии.

Напомним, после победы в чемпионате России вместе с «Зенитом», Дзюба объявил об уходе из команды. В настоящее время он является свободным агентом.