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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бывший нападающий «Рубина» рад, что Дзюба не стал игроком «Црвены Звезды»

25 Июня 2022 • 16:10 Комментировать

Экс-форвард «Рубина» и сборной Сербии Саво Милошевич отреагировал на новости о том, что Артём Дзюба мог перейти в «Црвену Звезду».

«Переход Дзюбы был бы хорош для «Црвены», но я не люблю их, потому что всю жизнь отдал «Партизану». Отлично, что все-таки они не стали его подписывать», — сказал Милошевич Sport24.

Футболист добавил, что, вероятнее всего, переход Дзюбы в «Црвену Звезду» сорвался из-за финансовых желаний футболиста, которые сербский клуб не смог исполнить. Милошевич добавил, что Дзюба мог бы оставить своё имя в чемпионате Сербии.

Напомним, после победы в чемпионате России вместе с «Зенитом», Дзюба объявил об уходе из команды. В настоящее время он является свободным агентом.

 


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Црвена Звезда Артём Дзюба Саво Милошевич РПЛ
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