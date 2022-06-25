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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​7 игроков «Крыльев Советов» продлили контракты

25 Июня 2022 • 16:00 Комментировать

«Крылья Советов» посредством своего официального сайта объявили о пролонгации трудовых договоров сразу с семерыми игроками. Подписи в новых контрактах поставили Иван Ломаев, Богдан Овсянников (вратари), Александр Солдатенков, Юрий Горшков (защитники), Роман Ежов, Максим Витюгов (хавбеки) и Дмитрий Цыпченко (форвард).

Напомним, что в завершившемся сезоне 2021/2022 «крылышки» заняли 8 место. Выступление самарской команды можно считать успешным, ведь только год назад она вернулась в элиту российского футбола.

Новый чемпионат России стартует в средине июля. В первом туре «Крылья Советов» будут играть против «Оренбурга».

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Роман Ежов Иван Ломаев Юрий Горшков Богдан Овсянников Александр Солдатенков Максим Витюгов Дмитрий Цыпченко
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