Агент Кухты заявил об амбициях футболиста перейти в «Манчестер Юнайтед»

Агент нападающего «Локомотива» Яна Кухты Милан Мартынович признался, что футболист может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

«Очень сложно предсказать, что произойдет через год. Может, он забьет 25 голов и мы продадим его в «Манчестер Юнайтед» или в «Милан», и все от этого только выиграют», — сказал агент «Спорт-Экспрессу».

Сегодня, 25 июня, «Локомотив» объявил о том, что 25-летний Кухта покинул команду. Он проведёт сезон в «Спарте» на правах аренды, в контракте прописан пункт о возможном выкупе прав на футболиста. Ранее спортивный директор «железнодорожников» Томас Цорн и сам Кухта заявили, что этот переход связан с семейными обстоятельствами футболиста.