​Агент Маркао ответил на вопрос об интересе «Зенита»

Агент Алешандре Роша Лоурес, клиентом которого является Маркао, ответил на вопрос об интересе «Зенита». Ранее информация о возможности такого трансфера появилась в прессе.

По словам агента для sport24, информация об интересе со стороны «Зенита» не соответствует действительности. Алешандре добавил, что с ним никто на этот счёт не связывался.

26-летний Маркао выступает за «Галатасарай». Специалисты из transfermarkt оценивают бразильского центрального защитника в 14 миллионов евро.

Добавим, что чемпионат России стартует в средине июля. «Зенит» начнёт очередную защиту чемпионского титула в гостях у «Химок».