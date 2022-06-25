Бывший бразильский игрок «Зенита» хотел вернуться в Россию

Пьер Фернандес, агент бывшего полузащитника «Зенита» Маурисио, признался о том, что футболист всегда хотел вернуться в Россию.

В интервью Sport24 агент заявил, что 33- летний Маурисио всегда хотел вернуться в Россию, потому что был счастлив в стране. Но, сейчас агент ведёт переговоры с командой из ОАЭ.

Напомним, бразилец защищал цвета «Терека» [сейчас «Ахмат»] с 2010 по 2015 год, потом он перешёл в «Зенит», где провёл один сезон.

Маурисио в данный момент является свободным агентом. Последним клубом 33-летнего бразильца стал греческий «Панатинаикос». В прошлом сезоне он сыграл 30 матчей за команду, забил пять мячей и отдал две результативные передачи.