Губерниев не удивлён уходом Кухты из «Локомотива»

Известный спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на то, что форвард «Локомотива» Ян Кухта покинул команду.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Губерниев признался, что для него нет ничего удивительного в этой новости. Журналист отметил, что летом многие футболисты могут не вернуться или отказаться играть в чемпионате России. Губерниев отметил, что российским клубом нужно делать акцент на своих воспитанников, а не на легионеров.

Сегодня, 25 июня, «Локомотив» объявил о том, что Кухта перешёл в пражскую «Спарту» на правах аренды на сезон-2022/23. Отмечается, что в контракте прописан пункт о выкупе игрока.