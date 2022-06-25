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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кубка РПЛ, скорее всего, не будет

25 Июня 2022 • 14:32 Комментировать

Всё идёт к тому, что дополнительного внутреннего турнира в России не появится. На сегодняшний день источников финансирования для проведения Кубка РПЛ найти не удалось, о чём рассказывает телеграм-канал «Ложа прессы».

Сезон не за горами, и очевидно, что заполнять бреши в календаре придётся не за счёт нового турнира, а за счёт изменения формата Кубка России. Как ранее сообщалось, в розыгрыше национального кубка может быть введён групповой этап с 36 участниками.

Напомним, что в сезоне 2022/2023 российские клубы не будут принимать участие в еврокубковых турнирах по решению УЕФА.

Первый тур РПЛ пройдёт в средине июля.

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