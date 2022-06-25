В «Зените» отреагировали на новости об интересе к защитнику «Галатасарая» Маркао

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал новости об интересе команды к защитнику «Фенербахче» Маркао.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Медведев заявил, что эта информация не соответствует действительности. Напомним, ранее стало известно о том, что команда из Санкт-Петербурга предложила турецкому клубу 15 миллионов евро за 26-летнего Маркао. Ещё раньше «Севилья» связывалась с руководством турецкого клуба по Маркао и предлагала за него 12 миллионов евро.

В прошлом сезоне футболист сыграл за «Фенербаче» 38 матчей, в которых отметился одним голом. Действующий контракт бразильца рассчитан до лета 2024 года.