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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Селюк объяснил, почему легионеры не хотят уходить из «Зенита»

25 Июня 2022 • 13:17 Комментировать

Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на новость о том, что петербургский «Зенит» сохранит в своем составе легионеров, несмотря на решение ФИФА, разрешившей иностранцам временно приостанавливать трудовые соглашения с российскими клубами.

«Никто из них не будет зарабатывать в Европе даже половину той суммы, что в Петербурге. Большинство там не нужны по игровым качествам. Также нельзя забывать о разнице в налогах», - передает слова агента RT.

Ранее сообщалось, что единственным легионером, который может покинуть питерский клуб, может стать нападающий Юри Альберто. Бразильца сватают в «Коринтианс».

В прошлом сезоне «Зенит» досрочно стал чемпионом России. Питерцы выиграли Премьер-лигу в четвертый раз подряд.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Селюк
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