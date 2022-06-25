«Зенит» нашёл нового бразильца и готов раскошелиться на 15 млн евро

Петербургский «Зенит» планирует усилить оборонительную линию команды в текущее трансферное окно. По информации Fanatik, в сферу интересов чемпиона российской Премьер-лиги попал защитник Маркао, правами на которого владеет турецкий «Галатасарай».

По данным СМИ, боссы «сине-бело-голубых» предложили стамбульскому клубу 15 миллионов евро за переход 26-летнего футболиста. Ранее интерес к Маркао проявляла испанская «Севилья». Андалусийцы были готовы заплатить за него 12 миллионов.

Защитник пополнил ряды «Галатасарая» в 2019 году. Его контракт рассчитан еще на два сезона.

В минувшей кампании Маркао провел 38 поединков и отметился голом.