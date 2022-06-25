Сёмин предложил Валиевой и Трусовой перейти в футбол

Легенда российского тренерского цеха Юрий Сёмин, поработавший наставником московского «Локомотива» и «Ростова», высказался о возможной карьере известных фигуристок Камилы Валиевой и Александры Трусовой в футболе. Слова специалиста приводит «РБК».

«Пусть поиграют в женском футболе. Их обязательно возьмут. Но футбол травмоопасен для них», - подчеркнул Юрий Павлович.

Стоит отметить, что в начале этого месяца Трусова приняла участие в турнире по прыжкам в длину в рамках недели легкой атлетики в Лужниках. В своей лучшей попытке 18-летняя спортсменка показала результат 4,19 м.