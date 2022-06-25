Реакция Смородской на уход Кухты из «Локомотива»

Ольга Смородская, ранее занимавшая пост президента московского «Локомотива», прокомментировала новость об уходе чешского форварда Яна Кухты из московского «Локомотива». Нападающий на правах однолетней аренды перебрался в пражскую «Спарту».

«Ожидаемо, легионеры хотят играть в Европе. Мы сейчас отстранены от европейских соревнований. Это тяжело переносится футболистами», - приводит слова Смородской «Спорт-экспресс».

Напомним, что из-за санкций российские клубы попустят следующий сезон еврокубков.

Кухта стал игроком «Локомотива» в январское трансферное окно, он перебрался к «железнодорожникам» из «Спарты». В сезоне-2021/2022 нападающий принял участие в 11 поединках за «железнодорожников», забил три мяча и сделал две результативные передачи.