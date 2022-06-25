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«Локомотив» объявил о трансфере Кухты в Чехию официально

25 Июня 2022 • 11:46 Комментировать

Чешский нападающий Ян Кухта временно покинул московский «Локомотив». 25-летний футболист вернулся к себе на родину, где будет выступать за пражскую «Спарту».

Как сообщила пресс-служба «железнодорожников», чешский гранд арендовал форварда до завершения следующего сезона. При этом, согласно условиям сделки, у «Спарты» будет приоритетное право выкупа нападающего.

«Желаем Яну удачи в играх за «Спарту», - гласит сообщение пресс-службы «Локомотива».

Кухта пополнил ряды «Локо» в январе этого года, подписав долгосрочный контракт. Он сыграл за москвичей 11 матчей и забил три мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спарта Прага Ян Кухта
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