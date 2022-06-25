Руководители московского «Спартака» планируют в летнее трансферное окно подписать ещё одного игрока оборонительного плана.

По информации «Евро-футбол.ру», столичная команда планирует в ближайшее время подписать ещё одного игрока на позицию центрального защитника. Все остальные трансферы будут зависеть только от продаж. Напомним, что недавно в расположение «красно-белых» из отпуска не вернулся нигерийский полузащитник Виктор Мозес.

Этим летом из «Спартака» ушёл основной центральный защитник Самуэль Жиго, который продолжит карьеру на родине. В прошлом сезоне спартаковцы заняли в РПЛ лишь десятую строчку.