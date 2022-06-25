Митрюшкин готов к роли второго вратаря в «Химках»

Российский голкипер Антон Митрюшкин, который сейчас находится на просмотре в «Химках», готов быть вторым номером в подмосковном клубе.

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сказал «Спорт-Экспрессу», что до конца этот момент с российским вратарём ещё не обсуждали, но в перспективе он готов стать вторым номером в подмосковной команде.

«Он понимает, что свой шанс всегда можно получить», - добавил функционер.

Напомним, что до этого Антон Митрюшкин выступал в подэлитном немецком дивизионе за «Динамо» из Дрездена. До этого голкипер также играл за швейцарский «Сьон» и московский «Спартак».