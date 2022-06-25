Мостовой высказался о возможном товарищеском матче с Саудовской Аравией

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой рассказал журналистам о том, что думает по поводу возможного товарищеского матча сборной России с Саудовской Аравией.

Мостовой сказал «Чемпионату», что можно пройтись катком по Саудовской Аравии, но кому этот каток сейчас нужен, если нашей сборной просто не с кем играть товарищеские матчи. Экс-игрок отметил, что сейчас мы хватается за всё, что только движется.

«Любые варианты сейчас в принципе нормальные, но иногда не совсем логичные», - добавил Мостовой.

Напомним, что российская сборная может в ближайшее время провести товарищеский поединок с Саудовской Аравией.