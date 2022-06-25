В тренерский штаб «Факела» вошёл специалист из системы «Краснодара»

В тренерский штаб воронежского «Факела» вошёл российский специалист Константин Синеоков.

Как сообщает пресс-служба воронежского клуба, 44-летний специалист пополнил тренерский штаб Олега Василенко и будет работать в команде в следующем сезоне. Стоит отметить, что до этого Синеоков работал ассистентом в штабе волгоградского «Ротора» и тольяттинского «Акрона». Тренер также несколько лет проработал в академии «Краснодара».

Напомним, что воронежский «Факел» в прошлом сезоне занял вторую строчку в подэлитном дивизионе и напрямую вышел в РПЛ.