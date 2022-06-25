В «Динамо» рассказали о бюджете на сезон

Один из руководителей московского «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о бюджете столичной команды на новый сезон.

Гафин сказал «Спорт-Экспрессу», что клуб финансируется за счёт своих коммерческих доходов, в которых много источников. Функционер отметил, что в команде надеются получить на следующий сезон достаточное количество средств, чтобы нормально провести чемпионат.

«Драматического сокращения бюджета не планируется», - добавил Гафин.

Напомним, что в прошлом сезоне динамовцы под руководством Сандро Шварца заняли третью строчку в российском чемпионате и дошли до финала Кубка России.