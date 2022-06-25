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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ганчаренко: В вопросе Fan-ID нужно искать компромисс

25 Июня 2022 • 10:05 Комментировать

Бывший наставник ЦСКА и «Краснодара» Виктор Ганчаренко высказался по поводу бойкота болельщиков из-за введения системы Fan ID.

Ганчаренко сказал «Чемпионату», что без фанатов уровень децибелов на стадионе очень сильно упадёт, а в такое время важно, чтобы на стадион ходило как можно больше людей. Тренер отметил, что болельщики являются неотъемлемой частью футбола.

«Нужно как можно скорее найти компромисс в вопросе по Fan ID, чтобы фанаты всё же приходили на стадионы», - добавил Ганчаренко.

Напомним, что недавно активные болельщики ЦСКА объявили о том, что не будут ходить на стадион из-за введения системы Fan ID.

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Евро-Футбол.Ру,
Российская Премьер-Лига Виктор Ганчаренко fan id
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