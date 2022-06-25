В «Динамо» рассказали о форме на новый сезон

Гендиректор столичного «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос о том, в какой экипировке будет выступать команда в следующем сезоне российской Премьер-лиги.

В разговоре со «Спорт-экспрессом» руководитель заявил, что пока «бело-голубые» остаются в форме от немецкого бренда Puma. По словам Пивоварова, экипировка уже в пути и должна прибыть к старту нового сезона РПЛ.

«Она похожа на прошлую форму. Но она новая», - сказал функционер.

В прошлом сезоне чемпионата России «Динамо» финишировало на третьем месте в турнирной таблице. В Кубке России команда дошла до финала, где уступила «Спартаку» со счетом 1:2.