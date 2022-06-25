Тренер «Оренбурга» не собирается уходить из команды

Чешский специалист Марцел Личка не собирается приостанавливать контракт с «Оренбургом» и покидать Россию.

Президент оренбургского клуба Василий Еремякин сказал «Матч ТВ», что Личка принял решение остаться в команде, как и все иностранные футболисты «Оренбурга». Напомним, что недавно руководители ФИФА разрешили легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами вплоть до лета 2023 года.

В прошлом сезоне футболисты «Оренбурга» под руководством Марцела Лички заняли третью строчку в ФНЛ, а в стыковых матчах обыграли «Уфу» и добыли путёвку в элитный дивизион.