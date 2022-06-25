УЕФА задолжал двум топ-клубам РПЛ несколько миллионов евро

УЕФА полностью не рассчитался с петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом» за прошлый сезон еврокубков. Как стало известно журналистам «Спорт-экспресса», организация полностью не выплатила деньги, поскольку российские клубы находятся под санкциями, из-за которых возникла проблема с переводом денежных средств на счета команд.

РФС уже предложил несколько вариантов оплаты, но УЕФА пока не принял окончательного решения по этому поводу.

Общий долг организации перед представителями российского футбола составляет несколько миллионов евро. При этом отмечается, что остальные клубы, принимавшие участие в прошлом сезоне еврокубков, в полной мере получили свои деньги.