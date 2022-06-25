Экс-игрок ЦСКА: Отрицательно отношусь к бойкоту фанатов из-за Fan ID

Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин рассказал журналистам о том, как относится к бойкоту фанатов из-за введения Fan ID.

Гришин сказал «Чемпионату», что он отрицательно относится к бойкоту болельщиков, так как система Fan ID есть во всём мире. Экс-игрок отметил, что нужно всё же найти какой-то компромисс между болельщиками и руководителями РФС.

«Думаю, что этот момент можно как-нибудь цивилизованно решить, как взрослые люди», - добавил Гришин.

Напомним, что болельщики многих российских команд собираются бойкотировать матчи из-за введения системы Fan ID.