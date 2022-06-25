Дарья Валитова, которая является бывшей девушкой нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, похвасталась горячими снимками со своего отдыха. Девушка опубликовала фото в купальнике, ярко подчеркивающем ее эффектную фигуру.

Стоит отметить, что экс-возлюбленная Кокорина проводит летний отдых на острове Бора-Бора.

Подписчики Валитовой в социальных сетях восхитились фотографиями девушки и оставили множество восторженных комментариев – «Огонь», «Бомба» и еще много комплиментов написали поклонники Дарьи.

В июне 2021 года стало известно о разрыве отношений между девушкой и известным российским футболистом.