Тарханов оценил трансфер Зиньковского в «Спартак»

Известный российский специалист Александр Тарханов высказался о недавнем переходе полузащитника Антона Зиньковского из самарских «Крыльев Советов» в столичный «Спартак».

«У него хорошие перспективы в «Спартаке». Думаю, Антон надолго в клубе. Он однозначно будет игроком стартового состава», - приводит слова тренера Betonmobile.ru.

Зиньковский заключил с «красно-белыми» долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до лета 2027 года.

За «Крылья Советов» полузащитник выступал с 2019 года. В составе самарского коллектива Антон провел 117 поединков, записав на свой счет 17 забитых мячей и 31 голевую передачу.