Глушаков может перейти в московский топ-клуб

Экс-полузащитник московского «Спартака» и сборной России Денис Глушаков, ныне принадлежащий «Химкам», может вернуться в столицу. 35-летний футболист в социальных сетях подписался на аккаунт «Динамо» и нескольких игроков «бело-голубых».

Не исключено, что это сигнал к предстоящему трансферу Дениса в стан бронзового призера прошлого розыгрыша российской Премьер-лиги.

В составе «Химок» Глушаков выступает с 2020 года. В минувшем розыгрыше чемпионата России хавбек провел 29 матчей, забил 11 мячей и сделал два ассиста. Он связан трудовым обязательствами с подмосковным клубом до лета 2024 года.