Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глушаков может перейти в московский топ-клуб

25 Июня 2022 • 08:50 Комментировать

Экс-полузащитник московского «Спартака» и сборной России Денис Глушаков, ныне принадлежащий «Химкам», может вернуться в столицу. 35-летний футболист в социальных сетях подписался на аккаунт «Динамо» и нескольких игроков «бело-голубых».

Не исключено, что это сигнал к предстоящему трансферу Дениса в стан бронзового призера прошлого розыгрыша российской Премьер-лиги.

В составе «Химок» Глушаков выступает с 2020 года. В минувшем розыгрыше чемпионата России хавбек провел 29 матчей, забил 11 мячей и сделал два ассиста. Он связан трудовым обязательствами с подмосковным клубом до лета 2024 года.

Оценить новость
- 2
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Денис Глушаков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Июня
10:48 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» сообщили, что ситуация с Варелой похожа на историю с Шиманьски
10:36 · Россия. Премьер-лига
Митрюшкин готов к роли второго вратаря в «Химках»
10:31 · Россия. Премьер-лига
Мостовой высказался о возможном товарищеском матче с Саудовской Аравией
10:19 · Россия. Премьер-лига
В тренерский штаб «Факела» вошёл специалист из системы «Краснодара»
10:16 · Россия. Премьер-лига
Наумов: «Хорошо, что Лоськов и Пашинин остаются в «Локомотиве»
10:13 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» рассказали о бюджете на сезон
10:05 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко: В вопросе Fan-ID нужно искать компромисс
09:57 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Зенита» прокомментировал возможный обмен Алберто на Ивана
09:56 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» отреагировали на слухи об обмене Юри Алберто на двух игроков «Коринтианса»
09:54 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» рассказали о форме на новый сезон
09:49 · Молодёжное первенство
Зырянов покинул пост тренера молодёжки «Зенита»
09:44 · Россия. Премьер-лига
«Факел» усилится бывшим защитником «Крыльев Советов»
09:40 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Оренбурга» не собирается уходить из команды
09:36 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» озвучили трансферные планы на лето
09:33 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Мишкич остаётся в «Урале»
Все новости
Рекомендуем