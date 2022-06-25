Капитан «Велеса» может продолжить карьеру в «Пари НН»

Малийский полузащитник столичного «Велеса» Мамаду Майга может продолжить карьеру в одном из клубов элитного дивизиона.

По информации «Матч ТВ», 27-летний малийский футболист близок к переходу в «Пари Нижний Новгород». Стороны практически договорились по поводу трансфера, но нижегородскому клубу осталось только найти компромисс с игроком по поводу условий личного контракта. Напомним, что в услугах Майга также был заинтересован «Урал».

В прошлом сезоне капитан «Велеса» провёл в подэлитном дивизионе 25 поединков, в которых отметился одним забитым мячом. В активе Майга также шесть жёлтых карточек.