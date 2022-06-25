В «Оренбурге» появился ещё один боснийский игрок

Полку боснийского прибыло в «Оренбург» - чуть раньше было объявлено о продлении контракта с Ренато Гойковичем, а теперь к нему в «довесок» прибыл полузащитник Иван Башич, ранее защищавший цвета клуба «Зриньски» из Мостара. В минувшем сезоне боснийского чемпионата именно «Зриньски» сумел выиграть чемпионский титул.

Футболист, которому всего лишь 20 лет, был одним из лидеров клуба, забив пять голов и сделав целых шесть результативных передач, что стало очень важным вкладом в общую победу. Выиграть Кубок Боснии «Зриньски» не сумел, но он достался другому клубу из Мостара - «Вележу».