Самедов: Погребняк оставил след в истории отечественного футбола

Бывший футболист «Спартака» Александр Самедов поделился мнением о завершении карьеры игрока воспитанником «красно-белых» Павлом Погребняком.

«У Погребняка была очень хорошая карьера. Паша был отличным игроком для нашей страны и оставил большой след в истории отечественного футбола», — сказал Самедов Metaratings.

38-летний Погребняк играл за «Спартак», «Зенит», «Рединг», «Фулхэм» и другие клубы. Последней командой в карьере 38-летнего форварда был екатеринбургский «Урал», в котором он играл с 2018 года. Летом прошлого года футболист покинул клуб, а сегодня, 24 июня, объявил о завершении карьеры.