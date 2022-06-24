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Самедов: Погребняк оставил след в истории отечественного футбола

24 Июня 2022 • 23:31 Комментировать

Бывший футболист «Спартака» Александр Самедов поделился мнением о завершении карьеры игрока воспитанником «красно-белых» Павлом Погребняком.

«У Погребняка была очень хорошая карьера. Паша был отличным игроком для нашей страны и оставил большой след в истории отечественного футбола», — сказал Самедов Metaratings.

38-летний Погребняк играл за «Спартак», «Зенит», «Рединг», «Фулхэм» и другие клубы. Последней командой в карьере 38-летнего форварда был екатеринбургский «Урал», в котором он играл с 2018 года. Летом прошлого года футболист покинул клуб, а сегодня, 24 июня, объявил о завершении карьеры. 
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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Урал Павел Погребняк Александр Самедов
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