Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Овечкин: «Моя мечта осуществилась»

24 Июня 2022 • 23:24 Комментировать

Капитан хоккейного клуба «Вашингтон» Александр Овечкин поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Динамо» и «Амкалом».

«Как вы знаете, я очень люблю футбол, болею за «Динамо» всю свою жизнь. У меня была мечта сыграть за родной клуб: в стартовом составе или просто посидеть на скамейке, побыть на игре в качестве игрока. Моя мечта осуществилась», — приводит слова Овечкина телеграм-канал клуба.

Ранее стало известно, что Овечкин подписал с «Динамо» контракт на один матч. Завтра, 25 июня, «бело-голубые» проведут товарищескую встречу с «Амкалом», в которой и примет участие Александр Овечкин.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Александр Овечкин Амкал Вашингтон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
24 Июня
23:37 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Крыльев Советов» Ежов: Зиньковский — большая потеря для клуба
23:31 · Россия. Премьер-лига
Самедов: Погребняк оставил след в истории отечественного футбола
23:24 · Россия. Премьер-лига
Овечкин: «Моя мечта осуществилась»
23:12 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» договорился с Гойковичем о новом контракте
23:11 · Россия. Премьер-лига
Динияр Билялетдинов прокомментировал завершение карьеры Погребняка
22:57 · Россия. Премьер-лига
Сарвели стал игроком «Сочи»
22:50 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» опроверг согласование аренды по Алберто с «Коринтиансом»
22:19 · Россия. Премьер-лига
Алберто переходит в «Коринтианс» на правах аренды
21:38 · Россия. Премьер-лига
Бесчастных не сыграет в матче между легендами «Спартака» и «Зенита»
21:31 · Россия. Премьер-лига
Лещук: Хочу выиграть у «Амкала»
20:58 · Россия. ФНЛ
Гогниев сказал, что не ведёт никаких переговоров
20:50 · Россия. Премьер-лига
Языджи может продолжить карьеру в РПЛ
20:38 · Россия. Премьер-лига
Пименов: Травма Жемалетдинова — это проблема для «Локомотива»
20:31 · Россия. ФНЛ
Слуцкий рассказал о прогрессе «Рубина»
20:04 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» рассказали о форме Митрюшкина и Давыдова
Все новости
Рекомендуем