Овечкин: «Моя мечта осуществилась»

Капитан хоккейного клуба «Вашингтон» Александр Овечкин поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Динамо» и «Амкалом».

«Как вы знаете, я очень люблю футбол, болею за «Динамо» всю свою жизнь. У меня была мечта сыграть за родной клуб: в стартовом составе или просто посидеть на скамейке, побыть на игре в качестве игрока. Моя мечта осуществилась», — приводит слова Овечкина телеграм-канал клуба.

Ранее стало известно, что Овечкин подписал с «Динамо» контракт на один матч. Завтра, 25 июня, «бело-голубые» проведут товарищескую встречу с «Амкалом», в которой и примет участие Александр Овечкин.