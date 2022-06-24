Динияр Билялетдинов прокомментировал завершение карьеры Погребняка

Бывший игрок «Эвертона» Динияр Билялетдинов отреагировал на завершение карьеры нападающего Павла Погребняка.

«У Паши получилась неплохая карьера, смог поиграть за рубежом. Не стал он играть дальше из-за возраста и из-за мотивации. Накапливается определенный клубок, и нужно выбрать правильное время для того, чтобы уйти», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.

По мнению экс-футболиста, если Погребняк принял такое решение, значит оно правильное.

Последним клубом в карьере 38-летнего форварда был «Урал», который он покинул летом прошлого года. Он забил 12 мячей и сделал 2 голевые передачи в 52 матчах за клуб.