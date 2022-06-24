Сарвели стал игроком «Сочи»

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Владислав Сарвели пополнил состав «Сочи».

В сочинской команде футболист будет выступать под 11-м номером, сообщает официальный телеграм-канал клуба.

24-летний Сарвели выступал за «Крылья Советов» с августа 2020 года. В минувшем сезоне он принял участие в 30 матчах с учетом всех турниров, забил девять мячей и записал на свой актив четыре результативные передачи. Помимо этого, игрок вызывался в расположение сборной России на сборы в марте. Согласно авторитетному порталу transfermarkt стоимость нападающего составляет 1,8 миллионов евро.