Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сарвели стал игроком «Сочи»

24 Июня 2022 • 22:57 Комментировать

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Владислав Сарвели пополнил состав «Сочи».

В сочинской команде футболист будет выступать под 11-м номером, сообщает официальный телеграм-канал клуба.

24-летний Сарвели выступал за «Крылья Советов» с августа 2020 года. В минувшем сезоне он принял участие в 30 матчах с учетом всех турниров, забил девять мячей и записал на свой актив четыре результативные передачи. Помимо этого, игрок вызывался в расположение сборной России на сборы в марте. Согласно авторитетному порталу transfermarkt стоимость нападающего составляет 1,8 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Сочи Владислав Сарвели
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Июня
23:37 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Крыльев Советов» Ежов: Зиньковский — большая потеря для клуба
23:31 · Россия. Премьер-лига
Самедов: Погребняк оставил след в истории отечественного футбола
23:24 · Россия. Премьер-лига
Овечкин: «Моя мечта осуществилась»
23:12 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» договорился с Гойковичем о новом контракте
23:11 · Россия. Премьер-лига
Динияр Билялетдинов прокомментировал завершение карьеры Погребняка
22:57 · Россия. Премьер-лига
Сарвели стал игроком «Сочи»
22:50 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» опроверг согласование аренды по Алберто с «Коринтиансом»
22:19 · Россия. Премьер-лига
Алберто переходит в «Коринтианс» на правах аренды
21:38 · Россия. Премьер-лига
Бесчастных не сыграет в матче между легендами «Спартака» и «Зенита»
21:31 · Россия. Премьер-лига
Лещук: Хочу выиграть у «Амкала»
20:58 · Россия. ФНЛ
Гогниев сказал, что не ведёт никаких переговоров
20:50 · Россия. Премьер-лига
Языджи может продолжить карьеру в РПЛ
20:38 · Россия. Премьер-лига
Пименов: Травма Жемалетдинова — это проблема для «Локомотива»
20:31 · Россия. ФНЛ
Слуцкий рассказал о прогрессе «Рубина»
20:04 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» рассказали о форме Митрюшкина и Давыдова
Все новости
Рекомендуем