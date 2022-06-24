Лещук: Хочу выиграть у «Амкала»

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал свои ожидания от предстоящего матча против «Амкала».

«Конечно, я хочу выиграть, как и в любой игре. Но тут будет еще особенный настрой, потому что я болею за «Броуков», у которых главный тренер Антон Соснин. Хотелось бы выиграть и порадовать друга», — приводит слова Лещука официальный сайт клуба.

Товарищеский матч между «Динамо» и «Амкалом» пройдет завтра, 25 июня. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени. Отметим, что за «бело-голубых» в предстоящей игре должен принять участие нападающий хоккейного клуба «Вашингтон» Александр Овечкин.