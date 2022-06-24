Языджи может продолжить карьеру в РПЛ

Агент Адам Чебеджи, который представляет интересы полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

«Может ли Языджи остаться в РПЛ, несмотря на уход из ЦСКА? В футболе всё возможно», — приводит слова Чебеджи «Чемпионат».

25-летний полузащитник перешел из «Лилля» в ЦСКА минувшей зимой на правах аренды. Он принял участие в 10 матчах Российской премьер-лиги, в которых восемь раз смог поразить ворота соперника.

Ранее стало известно, что Юсуф Языджи покинет стан «армейского» клуба. Стоимость игрока согласно порталу transfermarkt составляет 17 миллионов евро.