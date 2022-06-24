В «Химках» рассказали о форме Митрюшкина и Давыдова

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков ответил на вопрос о будущем вратаря Антона Митрюшкина и нападающего Дениса Давыдова в команде.

«Ничего не изменилось, решение по ним будет принято после окончания сборов. Предварительного решения тоже нет», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».

Представитель подмосковных «Химок» заявил, что Митрюшкин находится в отличной форме, а по Давыдову есть вопросы, ведь он очень долго не играл. Решение будет позже, нужно все обсудить с главным тренером Сергеем Юраном и медицинским штабом.

Отметим, что Митрюшкин и Давыдов находятся на просмотре в «Химках».